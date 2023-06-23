Единственными, кто получает выгоду от украинского конфликта, являются западные оружейные компании. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Единственным победителем на Украине являются западные оружейные заводы, и потом многие еще удивляются, почему никто не хочет мира на Украине», — заявил Фицо, также являющийся главой крупной оппозиционной партии Smer.
По его словам, украинская армия уже получила от Словакии достаточное количество военной помощи, однако словацкие власти продолжают активно выделять средства на поддержку ВСУ в зоне конфликта, забывая о собственной обороне.