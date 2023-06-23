Еврокомиссия сообщила о новом экспортном инструменте против обхода антироссийских санкций

Новый инструмент позволит ЕС в рамках 11-го пакета санкций отслеживать продажу, а также передачу товаров и технологий, подпадающих под рестрикции, третьим странам или экспорт в них. Однако использование такого механизма будет крайней мерой, если другие мероприятия не окажут должного эффекта.