Еврокомиссия сообщила о новом экспортном инструменте против обхода антироссийских санкций

Власти Евросоюза разработали механизм, запрещающий поставки ряда товаров и технологий в третьи страны с целью предотвращения реэкспорта такой продукции в Россию.
Новый инструмент позволит ЕС в рамках 11-го пакета санкций отслеживать продажу, а также передачу товаров и технологий, подпадающих под рестрикции, третьим странам или экспорт в них. Однако использование такого механизма будет крайней мерой, если другие мероприятия не окажут должного эффекта.
Кроме того, власти ЕС запретили поставки в РФ машин класса «люкс», а также гибридных машин и электромобилей.