Турецкая компания Baykar планирует начать производство беспилотников на Украине в 2025 году

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории в 2025 году.
«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar (на Украине — Прим. ред.), ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — сообщил гендиректор компании.
В сообщении подчеркивается, что в настоящее время на предприятии активно ведутся подготовительные работы. Завод может быть электрифицирован уже в июле текущего года, добавил Байрактар.