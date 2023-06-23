Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Запад повторяет путь Гитлера

Коллективный Запад находится на скользком пути. Такой оценкой ситуации поделился секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
По словам политического деятеля, западные государства встали на тропу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Таким образом Патрушев обвинил их в возрождении нацизма.
«Сегодня Запад повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что западная сторона стремится развязать пропагандистскую войну против россиян. К такому выводу пришел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.