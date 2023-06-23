Жителя Симферополя задержали за контрабанду военной продукции в США и Канаду

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Симферополя, который организовал канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Незаконную деятельность выявили сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен. Специалисты перехватили семь посылок, в которых обнаружили прибор ночного видения, шлем-маски, модульный разгрузочный жилет, тактические наколенники и др.
На складе, арендуемом мужчиной, также нашли противогазы, плащ-палатки, жетоны с украинской и НАТОвской символикой. В отношении злоумышленника возбудили семь уголовных дел.