СМИ: бойцы ВС РФ уничтожили две украинские САУ «Акация» и гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

Российские подразделения уничтожили в Херсонской области две украинские артиллерийские системы «Акация»» вместе с расчетами и боекомплектом, рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены две САУ "Акация" с экипажем и боекомплектом», — отметил он в беседе с ТАСС.
Кроме того, бойцы ВС РФ поразили три минометных расчета и гаубицу «Мста-Б ВСУ. Потери противника составили 11 человек убитыми и семь ранеными, добавил источник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих на Херсонском направлении.