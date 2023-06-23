The Economist: НАТО не хочет принимать Украину, поскольку Киев не доказал свою пригодность

Соединенные Штаты не хотят включать Украину в состав НАТО, поскольку Киев еще не доказал свою пригодность, сказано в статье британского издания The Economist.
По словам экспертов, Североатлантический альянс не желает принимать Украину по одной весомой причине. Принятие Киева в состав военного блока будет равносильно обещанию НАТО воевать на стороне украинцев в случае возникновения такой необходимости.
С другой стороны, если страна станет членом НАТО, то Киев может окончательно потерять земли, поскольку 5 статья будет распространяться только на подконтрольные Украине территории.
«В этом случае Украина по сути дела откажется от силового возврата утраченных земель», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления в НАТО на фоне ведения боевых действий.