Экономист Беляев: биткоин не сможет вновь достичь курса в 60 тысяч долларов

Кроме того, на мировом инвестиционном рынке сейчас наблюдается общая неопределенность. На фоне сложившихся факторов биткоин вновь укрепится до 60 тысяч долларов. Вероятнее всего, он будет торговаться в коридоре от 20 до 25 тысяч, добавил Беляев.