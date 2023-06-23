Экономист Беляев: биткоин не сможет вновь достичь курса в 60 тысяч долларов

Курс биткоина в обозримом будущем вряд ли сможет снова вернуться к отметке 60 тысяч долларов из-за высокого спекулятивного уровня, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
В комментарии «Ленте.ру» он пояснил, что самая популярная криптовалюта в реальности не имеет под собой никакой экономической основы. В последнее время ее курс достиг 30 тысяч долларов. Среди ключевых причин оказалось возможное разрешение майнинга в России.
Кроме того, на мировом инвестиционном рынке сейчас наблюдается общая неопределенность. На фоне сложившихся факторов биткоин вновь укрепится до 60 тысяч долларов. Вероятнее всего, он будет торговаться в коридоре от 20 до 25 тысяч, добавил Беляев.