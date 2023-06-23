СМИ: ракетный комплекс «Бастион» показал высокую эффективность против наземных целей в зоне СВО

Береговой ракетный комплекс «Бастион», оснащенный сверхзвуковой ракетой «Оникс», показал высокую эффективность при поражении наземных целей в зоне спецоперации, рассказал журналистам информированный источник.
На начальном этапе СВО по наземным целям противника были применены несколько десятков ракет «Оникс», которые подтвердили высокую эффективность комплекса, рассказал он ТАСС.
Источник добавил, что БРК «Бастион» впервые применили для ударов по наземным целям в ходе операции российских войск в Сирии.
Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что все новые фрегаты и корветы получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщает «Царьград».