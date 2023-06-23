Макрон сообщил о готовности к разговору с Путиным

Глава французского государства Эммануэль Макрон прокомментировал возможные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины и ухудшения диалога между Парижем и Москвой.
Президент признался, что ответит в случае звонка российского лидера. Однако сам звонить Макрон не планирует. Об этом глава государства рассказал в ходе разговора с корреспондентом телеканала France 24.
«Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником», — заверил Макрон.
Напомним, что французский президент обратился к ЮАР с призывом позвать его на саммит БРИКС. МИД России расценил соответствующую просьбу как неуместную.