«Барнаульский маньяк» оказался чиновником: что известно про убийства на Алтае 30-летней давности

Дело знаменитого «Барнаульского маньяка», прогремевшего на всю страну в начале 2000-х после череды насильственных смертей абитуриенток АлтГТУ, вновь получило огласку. Серийным убийцей, как предполагают СМИ, оказался бывший замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин. Уточняется, что 52-летний мужчина дал признательные показания как минимум по одному эпизоду.
Следственный комитет РФ по Алтайскому краю в мае 2023 года сообщил о предъявлении обвинений жителю Калманского района в убийстве 30-летней давности. До сих пор личность подозреваемого была неизвестна.
История ведет отсчет с 1990 года — именно тогда в лесополосе были найдены скелетированные останки прежде пропавшей без вести 17-летней девушки. В 2000 году в Барнауле исчезли пять абитуриенток, поступавших в Алтайский государственный технический университет. Вскоре их тела были найдены на территории Калманского района.
Считается, что на счету «Барнаульского маньяка», которого в народе прозвали «Кровавым ректором», «Маньяком из Политеха» и даже «Репетитором», не менее одиннадцати жертв — девять девушек и две женщины в Барнауле и области. Хотя есть и ряд других эпизодов, которые относят к этой же серии.
После самоубийства главного подозреваемого — ранее судимого Александра Анисимова — расследование было приостановлено. Спустя более 30 лет правоохранители решили повторно допросить всех свидетелей при помощи полиграфа.
В итоге в совершении одного из эпизодов преступления признался известный в районе чиновник, которому на момент первого убийства было 19 лет — тогда он учился в университете. Источники Telegram-канала Baza утверждают, что это Виталий Манишин.
В Следственном комитете региона личность не раскрывают, но сообщают, что 52-летний подозреваемый признался в убийстве девушки, которой на тот момент было 17 лет. Мужчина рассказал, что познакомился с ней в компании друзей.
«Оказавшись с ней наедине недалеко от села Зеленая Дубрава Родинского района, он попытался изнасиловать ее, — сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. — Однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, вследствие чего молодой человек убил ее и закопал тело недалеко от места преступления».
Также рассматривается причастность мужчины к убийству других девушек, дела по которым были объединены в одну серию. Источник «Российской газеты» рассказал, что Манишин уже дает признательные показания об убийстве абитуриенток.
«Возможно, это не финальная точка в деле "Барнаульского маньяка". Еще до лета 2000-го в 1998-99 году похожим образом исчезли четыре абитуриентки АлтГУ. Их убийства также связывали с "Барнаульским маньяком"», — пишет Baza.
Как сообщают СМИ, Манишина заключили под стражу. По некоторым данным, ему уже предъявлены обвинения в убийстве пяти человек. Пост в администрации чиновник покинул в марте 2023 года. В этот же период обвинения с предыдущего подозреваемого Анисимова, который покончил жизнь самоубийством, были сняты.