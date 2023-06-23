«Барнаульский маньяк» оказался чиновником: что известно про убийства на Алтае 30-летней давности

Считается, что на счету «Барнаульского маньяка», которого в народе прозвали «Кровавым ректором», «Маньяком из Политеха» и даже «Репетитором», не менее одиннадцати жертв — девять девушек и две женщины в Барнауле и области. Хотя есть и ряд других эпизодов, которые относят к этой же серии.