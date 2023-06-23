Российские бойцы зафиксировали на видео работу заградотряда ВСУ на Купянском направлении

Бойцы Западного военного округа ВС РФ сняли на видео работу заградительного отряда украинской армии на Купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным Ленинград.
На кадрах видно, как подразделение заградотряда ВСУ на БТР-4 «Буцефал» наносит удары по своим сослуживцам. Последние пытались отступить с ранеными солдатами после неудачной атаки на позиции российской армии.
«Свой же заградотряд на "Буцефале" расстрелял их. Все были в шоке сначала, думали, что стреляет по нам, а в итоге видели то, что он себе же под ноги кладет», — отметил Ленинград.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ отправляет на линию фронта плохо подготовленных солдат. По его словам, даже инструкторы НАТО не справились с этой задачей.