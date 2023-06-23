Российский экологический оператор предложил запретить цветные пластиковые бутылки в 2024 году

РЭО разрабатывает документы, направленные на отказ от неэкологической тары. Пластиковые бутылки сложно перерабатывать из-за того, что их тяжело отделить от общего мусора. В 2024 году в России могут запретить до пяти видов упаковок из пластика, а к 2030-му их количество планируется увеличить до 20 видов, пишут «Известия».