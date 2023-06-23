Telegraph: отказ США британскому кандидату занять пост генсека НАТО возмутил Лондон

Британское руководство выразило недовольство из-за решения властей США заблокировать кандидатуру министра обороны королевства Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО, передает Telegraph.
По информации журналистов, официальный Лондон решился на ухудшение «особых отношений» с Вашингтоном из-за блокировки британского кандидата. Уточняется, что решение принимал именно американский президент Джо Байден. Этот факт привел политиков Великобритании в ярость.
«Считается, что мы их ближайшие союзники. И вот что мы получаем», — сказал один из источников в правительстве.
Телеканал NRK ранее сообщил, что Байден просил нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на год.