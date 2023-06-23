Секретные системы ВМС США зафиксировали звук разрушения «Титана» в Атлантике

Американские военные с помощью специального оборудования зафиксировали звуки разрушения корпуса батискафа «Титан» спустя несколько часов после погружения аппарата в Атлантике.
Как пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США, после потери связи с батискафом военные применили секретную гидроакустическую систему, предназначенную для обнаружения вражеских подводных лодок. В частности, была выявлена аномалия, схожая с имплозией или взрывом.
Военные не могли подтвердить, что именно вызвало этот звук, но данные об инциденте передали руководителю поисково-спасательной операции.
Ранее сообщалось, что разрушенный корпус «Титана» нашли в нескольких сотнях метрах от обломков «Титаника». Весь экипаж погиб.