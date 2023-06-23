Власти США планируют передать Киеву партию истребителей F-16 для нужд ВСУ. Однако это решение фактически приближает мир к ядерной войне, заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По его словам, Вашингтон ведет безрассудную политику в отношении украинского конфликта. Эта ситуация рискует перерасти в более глобальную катастрофу.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной», — подчеркнул аналитик.
Он отметил, что США регулярно занимаются не только антироссийской пропагандой, но и различными провокациями, направленными против Москвы. Робертс убежден, что этими действиями они сделали своими врагами не только Россию, но также КНР и Иран.