Двух граждан Казахстана задержали за поджог релейных шкафов в Москве ради заработка

Правоохранители задержали двух граждан Казахстана, которые совершили поджог трех релейных шкафов. Диверсанты орудовали на железной дороге вдоль Варшавского шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.
Оборудование связано с работой семафоров. Пожар оперативно был потушен, на движение поездов преступление не повлияло.
По словам подозреваемых, они решились на диверсию, чтобы поправить финансовое положение. Криминальный заказчик связался с ними через соцсеть. Приятели получили 30 тысяч рублей на криптокошельки.