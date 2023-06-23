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Двух граждан Казахстана задержали за поджог релейных шкафов в Москве ради заработка

Происшествия
Двух граждан Казахстана задержали за поджог релейных шкафов в Москве ради заработка

Правоохранители задержали двух граждан Казахстана, которые совершили поджог трех релейных шкафов. Диверсанты орудовали на железной дороге вдоль Варшавского шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.

Оборудование связано с работой семафоров. Пожар оперативно был потушен, на движение поездов преступление не повлияло.

По словам подозреваемых, они решились на диверсию, чтобы поправить финансовое положение. Криминальный заказчик связался с ними через соцсеть. Приятели получили 30 тысяч рублей на криптокошельки.

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