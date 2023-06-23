Нетаньяху сообщил о появлении у границ Израиля западного оружия, поставляемого на Украину

Оружие западного производства, предоставляемое Украине, стало появляться у границ Израиля. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, есть опасения, что системы, которые они могут передать для нужд ВСУ, в итоге могут быть использованы против Тель-Авива. Он подчеркнул, что также есть возможность их попадания в Иран.
«И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — отметил Нетаньяху в беседе с газетой The Jerusalem Post.
Премьер-министр Израиля добавил, что другой причиной отказа передавать Киеву оружие стала их близость с границами России. Он напомнил, что израильские летчики летают вместе с российскими в Сирии. Нетаньяху указал на правильность их подхода к украинскому конфликту.