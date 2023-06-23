Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: в Москве склады ломятся от боеприпасов, пока солдаты испытывают «снарядный голод»

Солдаты на фронте испытывают серьезнейший «снарядный голод», однако склады в Подмосковье ломятся от боеприпасов. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Создатель оркестра прокомментировал информацию военных корреспондентов о том, что у бойцов в зоне СВО наблюдается «снарядный голод». По словам Пригожина, Минобороны РФ считает жизнь солдата более дешевой вещью, чем боеприпасы.
«Во-вторых, потому что они считают, что снаряды потребуются им, когда нужно будет защищать Москву. И поэтому все подмосковные склады ломятся от этих снарядов», – сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в войсках наблюдается серьезнейший «снарядный голод».
«Когда вы видите видео, которое фабрикует министерство обороны, то это лишь показуха для того, чтобы все успокоились и не трогали их и не критиковали», – добавил он.
Ранее Евгений Пригожин высказался о ходе спецоперации на Украине. По его словам, солдаты пишут письма, что им необходимы противотанковые средства, гранаты и бронебойные патроны.