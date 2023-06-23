Занимавший должность спецпомощника президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности с 2009-го по 2011 год Майкл Макфол предложил реализовать четыре шага по Украине. Однако они едва ли помогут добиться успехов, заявил публицист Давид Нармания.
Обозреватель в авторской статье для РИА Новости раскрыл неудобную для киевского режима правду о конфликте с официальной Москвой. По его словам, четыре шага не помогут Западу перетянуть одеяло на себя.
Первое действие заключается в назначении спецпредставителя по мирным переговорам в интересах Белого дома. Второй шаг состоит в том, чтобы определить специального координатора по восстановлению украинского государства. Третий — появление де-факто посла в российской диаспоре.
«Четвертое предложение вообще выглядит как попытка придать статье в Washington Post объема. Дипломат утверждает, что нужно назначить нового координатора по санкциям, поскольку старый — Джеймс О’Брайен — переходит на должность помощника госсекретаря по Евразии», — отметил Нармания.
Однако старания Запада ни к чему не приведут. Официальная Москва в силах найти достойный ответ на любом поприще, объяснил эксперт.