Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал резолюцию американской стороны насчет приравнивания ядерного удара по Украине к атаке Североатлантического альянса.
По словам дипломата, подобное решение обернется эскалацией конфликта между Кремлем и киевским режимом. Также оно усилит вовлеченность Белого дома в противостояние, отметил Антонов.
«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) абсурдны», — подчеркнул российский посол.
Ранее в The Economist развеяли мечты коллективного Запада «наказать» российского президента Владимира Путина. В статье отметили, что глава ядерной державы не может подвергнуться международному правосудию.