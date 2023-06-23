С Новым Годом!

Посол РФ Антонов: идея США уравнять ядерные удары по Украине и НАТО обернется эскалацией

Украина
Посол РФ Антонов: идея США уравнять ядерные удары по Украине и НАТО обернется эскалацией

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал резолюцию американской стороны насчет приравнивания ядерного удара по Украине к атаке Североатлантического альянса.

По словам дипломата, подобное решение обернется эскалацией конфликта между Кремлем и киевским режимом. Также оно усилит вовлеченность Белого дома в противостояние, отметил Антонов.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) абсурдны», — подчеркнул российский посол.

Ранее в The Economist развеяли мечты коллективного Запада «наказать» российского президента Владимира Путина. В статье отметили, что глава ядерной державы не может подвергнуться международному правосудию.

#анатолий антонов #ядерный удар #Украина