Японию возмутили слова Байдена об увеличении оборонных расходов страны

Правительство Японии прокомментировало заявление президента США Джо Байдена, поставившего решение Токио по росту оборонного бюджета себе в заслуги. Такие высказывания «могут вводить в заблуждение», считают в Токио.
Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно язвительно отметил, что истинный смысл высказываний Байдена «до конца неизвестен». Тем не менее, до Вашингтона была доведена позиция Токио о том, что решение об увеличении оборонного бюджета принято Японией на собственных выводах. Высказывания, подобные заявлениям Байдена, «могут вводить в заблуждение», заключил Хирокадзу Мацуно.
Ранее американский лидер на мероприятии в Калифорнии затронул тему роста оборонного бюджета Японии. Он отметил, что встречался с японским премьером Фумио Кисидой три раза и убедил его пересмотреть решение по расходам на оборону.