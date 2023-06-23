Японию возмутили слова Байдена об увеличении оборонных расходов страны

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно язвительно отметил, что истинный смысл высказываний Байдена «до конца неизвестен». Тем не менее, до Вашингтона была доведена позиция Токио о том, что решение об увеличении оборонного бюджета принято Японией на собственных выводах. Высказывания, подобные заявлениям Байдена, «могут вводить в заблуждение», заключил Хирокадзу Мацуно.