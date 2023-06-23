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Японию возмутили слова Байдена об увеличении оборонных расходов страны

Политика
Японию возмутили слова Байдена об увеличении оборонных расходов страны

Правительство Японии прокомментировало заявление президента США Джо Байдена, поставившего решение Токио по росту оборонного бюджета себе в заслуги. Такие высказывания «могут вводить в заблуждение», считают в Токио.

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно язвительно отметил, что истинный смысл высказываний Байдена «до конца неизвестен». Тем не менее, до Вашингтона была доведена позиция Токио о том, что решение об увеличении оборонного бюджета принято Японией на собственных выводах. Высказывания, подобные заявлениям Байдена, «могут вводить в заблуждение», заключил Хирокадзу Мацуно.

Ранее американский лидер на мероприятии в Калифорнии затронул тему роста оборонного бюджета Японии. Он отметил, что встречался с японским премьером Фумио Кисидой три раза и убедил его пересмотреть решение по расходам на оборону.

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