Минобороны РФ: артиллерия уничтожила украинский склад боеприпасов в ДНР

Кроме того, в Авдеевке уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих подразделения 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе контрбатарейной борьбы в районе Ивановки уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, в районе Миньковки российские военные уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ.