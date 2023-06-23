Минобороны РФ: артиллерия уничтожила украинский склад боеприпасов в ДНР

Артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Щербиновки в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Вадим Астафьев.
«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», — сказал он.
Кроме того, в Авдеевке уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих подразделения 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе контрбатарейной борьбы в районе Ивановки уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, в районе Миньковки российские военные уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ.
В районе поселения Острое артиллеристы ликвидировали буксируемую 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста». На позициях в районе Красногоровки и Марьинки уничтожены два миномета.