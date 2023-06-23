В Якутии в ДТП с двумя мотоциклами погибли три человека

Три человека погибли, один получил травмы в результате ДТП с участием двух мотоциклистов в Нюрбинском районе Якутии. Об аварии сообщили в СУ СКР по региону.
Согласно данным следствия, 19-летний водитель допустил выезд мотоцикла на полосу встречного движения и столкнулся с другим байкером. В результате столкновения оба водителя погибли. Кроме того, лишился жизни и 16-летний пассажир одного из мотоциклов. В правоохранительных органах отметили, что шлемов и других средств защиты не было ни у одного из участников ДТП.