РИА Новости: российские снайперы издалека уничтожают солдат ВСУ в зоне СВО

Лазарь отметил, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, а также наблюдение и уничтожение целей, обычно — это гранатометчики и пулеметчики. Кроме того, снайперы отслеживают ротацию украинской стороны и наводят на противника панику.