РИА Новости: российские снайперы издалека уничтожают солдат ВСУ в зоне СВО

Российские снайперы уничтожают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальности более двух километров. Об этом со ссылкой на заявление стрелка с позывным «Лазарь» сообщило РИА Новости.
«Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага», — заявил снайпер.
Лазарь отметил, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, а также наблюдение и уничтожение целей, обычно — это гранатометчики и пулеметчики. Кроме того, снайперы отслеживают ротацию украинской стороны и наводят на противника панику.
«Лазарь» отметил, что снайперы выполнили боевую задачу. В результате были уничтожены три боевых единицы противника на расстоянии 1-1,5 километра.