Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить село Садовое в Запорожской области. Попытку продвижения пресекли российские военные, заявил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
«Мы в Садовом держим оборону. То, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории — это неправда. Стоим уверенно», — рассказал корреспонденту командир с позывным Фидель.
Собеседник издания добавил, что любые обманные маневры украинские военных пресекаются. Поэтому границы населенного пункта остаются под надежной защитой, подчеркнул Фидель.
Тем не менее запорожский участок и Ореховское направление остаются одними из самых горячих точек спецоперации. На этом отрезке линии соприкосновения бои высокой интенсивности идут круглосуточно.