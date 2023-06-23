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Российские военные пресекли попытки ВСУ занять село Садовое в Запорожье

Армия
Российские военные пресекли попытки ВСУ занять село Садовое в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить село Садовое в Запорожской области. Попытку продвижения пресекли российские военные, заявил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Мы в Садовом держим оборону. То, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории — это неправда. Стоим уверенно», — рассказал корреспонденту командир с позывным Фидель.

Собеседник издания добавил, что любые обманные маневры украинские военных пресекаются. Поэтому границы населенного пункта остаются под надежной защитой, подчеркнул Фидель.

Тем не менее запорожский участок и Ореховское направление остаются одними из самых горячих точек спецоперации. На этом отрезке линии соприкосновения бои высокой интенсивности идут круглосуточно.

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