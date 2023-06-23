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Реакторы беспилотников «Посейдон» успешно прошли испытания

Армия
Реакторы беспилотников «Посейдон» успешно прошли испытания

Реакторные установки беспилотников «Посейдон» прошли первые испытания на стендах, подтвердившие их безопасное использование. Об этом сообщил источник в военно-промышленном комплексе в интервью РИА Новости.

Реакторы «Посейдонов» готовы к применению. По словам собеседника агентства, в ходе испытаний были отработаны их работоспособность и безопасность. Первые морские учения этих дронов запланированы на текущее лето, сказал источник.

Президент России Владимир Путин впервые объявил Федеральному собранию о разработке беспилотников «Посейдон» в 2018 году. Эти дроны смогу оснащаться как обычными, так и ядерными снарядами. Они будут поражать широкий круг целей, включая авиацию, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

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