Реакторы беспилотников «Посейдон» успешно прошли испытания

Президент России Владимир Путин впервые объявил Федеральному собранию о разработке беспилотников «Посейдон» в 2018 году. Эти дроны смогу оснащаться как обычными, так и ядерными снарядами. Они будут поражать широкий круг целей, включая авиацию, береговые укрепления и инфраструктуру противника.