Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке. Информацию об этом сообщила РИА Новости руководитель группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
Извержение стромболианского типа началось в ночь на 23 июня. Снимки со спутника показывают яркую термальную аномалию. Также было зафиксировано спазматическое дрожание. По словам Гириной, выброс пепла в результате извержения пока не фиксируется.
Лава уже стала видна в западной части вершинного кратера. Ночью можно наблюдать ее свечение, что зафиксировали камеры видеонаблюдения в обсерватории в населенном пункте Ключи.