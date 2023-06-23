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Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

Происшествия
Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке. Информацию об этом сообщила РИА Новости руководитель группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Извержение стромболианского типа началось в ночь на 23 июня. Снимки со спутника показывают яркую термальную аномалию. Также было зафиксировано спазматическое дрожание. По словам Гириной, выброс пепла в результате извержения пока не фиксируется.

Лава уже стала видна в западной части вершинного кратера. Ночью можно наблюдать ее свечение, что зафиксировали камеры видеонаблюдения в обсерватории в населенном пункте Ключи.

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