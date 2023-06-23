Сенатор США Грэм предложил расценивать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в Конгресс США резолюцию, призывающую расценивать применение ядерного оружия на Украине атакой на НАТО. Об инициативе на пресс-конференции рассказал Грэм.
«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — заявил республиканец.
Принятие резолюции послужит сигналом для российского руководства, что применение ядерного оружия «приведет к войне с НАТО», объяснил Грэм. В случае принятия, документ не будет иметь обязательного характера для исполнительной власти. Он будет лишь рекомендацией.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение ядерного оружия возможно, если возникнет угроза существованию государства, суверенитету и независимости РФ. Он добавил, что ядерное оружие создается, чтобы обеспечить стране безопасность, но у России нет необходимости его использовать.