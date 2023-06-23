Кулеба: Украина «не ведется» на давление других стран из-за результатов контрнаступления

Некоторые страны требуют от Киева добиться максимума в контрнаступлении. Но ни одно государство не заявляло о прекращении поддержки Украины, если к осени она не добьется успеха, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министр признал, что расчеты различных связанных с Украиной вариантов проводят в каждой стране. В одних государствах заканчиваются снаряды, в других — приближаются выборы. Однако Украина не реагирует на давление других стран из-за результатов контрнаступления, уточнил Кулеба.
«Такая логика есть, но мы на нее, в хорошем смысле этого слова, не введемся», — заявил политик, выразив уверенность в том, что для НАТО Украина станет не обузой, а активом.
Ранее на Западе признали, что контрнаступление Украины не оправдалось ни на одном из направлений, сообщили СМИ. Журналисты CNN отмечали прочные оборонительные рубежи российских военных.