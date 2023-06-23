Несколько сильных взрывов раздались в Запорожской области

Серия мощных взрывов произошла на подконтрольных Киеву частях Запорожской области в ночь на пятницу, 23 июня. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Подробной информации о произошедшем нет. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Накануне стало известно, что взрывы прогремели в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Сигналы сирены звучали в Киеве, а также в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.