Колташов: Запад сначала вводил санкции против РФ, а теперь – против ее партнеров

Евросоюз понимает, что у него нет никаких перспектив на будущее без поражения РФ, и поэтому старается максимально сдержать развитие перспективного российского рынка.
Об этом в рамках программы «Мнение» на канале NewsFront рассказал политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Комментируя планы Евросоюза ввести аналог налога на сверхприбыль для компаний, имеющих российские активы, эксперт напомнил, что европейцы очень хотели бы присвоить замороженные в западных банках валютные резервы ЦБ РФ, но не могут этого сделать.
«Это имело бы массу негативных последствий. Невозможно, не получив еще больше репутационных потерь, присвоить российские средства, а вот удар по своим компаниям, у которых есть российские активы нанести можно», – объяснил Колташов.
Именно Евросоюз, по его словам, является для России главным врагом и главным злом. Потому что у Европейского союза без поражения России нет будущего, ведь его рынок сжимается, а значит и у самого ЕС нет перспектив.
При этом российский рынок является очень перспективным. Поэтому европейцы и прикладывают массу усилий, чтобы затруднить переток иностранных компаний в Россию.
«Ранее мы видели санкции против нас, теперь мы видим санкции против стран, работающих с нами. Американцы смогли коррумпировать весь номенклатурно-партийный класс в ЕС, поэтому, когда началась спецоперация, санкционные меры Евросоюза против нас были не декоративными, а гораздо более жесткими, чем организовали США, – напомнил Колташов. – Эта политика продолжается и сейчас».
В сложившейся ситуации России нужно ставить на первое место свои внутренние потребности, добавил эксперт в заключение. Только так, по его словам, наша страна сможет победить.