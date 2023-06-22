Reuters: Запад готов производить оружие на Украине после конфликта

Ни один из опрошенных представителей предприятий не сообщил о заинтересованности в прямых инвестициях во время конфликта, говорится в публикации. Старший директор по связям с кабмином производителя дронов General Atomics Никола Джонсон отметил, что вопросы совместного производства вооружений власти США рассматривают «крайне основательно». Автор статьи отметил, что большинство производителей вооружения на данный момент готовы помогать Украине лишь издалека.