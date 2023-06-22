Reuters: Запад готов производить оружие на Украине после конфликта

Западные компании готовы производить военную технику на Украине только после завершения конфликта. Об этом со ссылкой на предпринимателей сообщило агентство Reuters.
«Вы просто должны думать о более глобальном положении дел и о риске, связанном с совместным производством», — сообщил изданию Грег Улмер, сотрудник корпорации Lockheed Martin Corporation.
Ни один из опрошенных представителей предприятий не сообщил о заинтересованности в прямых инвестициях во время конфликта, говорится в публикации. Старший директор по связям с кабмином производителя дронов General Atomics Никола Джонсон отметил, что вопросы совместного производства вооружений власти США рассматривают «крайне основательно». Автор статьи отметил, что большинство производителей вооружения на данный момент готовы помогать Украине лишь издалека.