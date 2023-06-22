Сенатор Пушков поделился мыслями относительно трагической гибели экипажа батискафа «Титан»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал трагическую гибель экипажа батискафа «Титан». Он обратил внимание на взаимосвязь между обществом гиперпотребления и экстремально-утрированными формами развлечений.
Пушков подчеркнул, что степень риска в таких мероприятиях зашкаливает, а цена, которую приходится платить, является огромной. При этом сомнительное удовольствие никак себя не оправдывает.
Член Совфеда привел в пример Артура Лойбла, который спускался на «Титане» вместе с двумя погибшими, в 2021 году, заплатив за это значительную сумму. Турист описал свои ощущения как ужасные и назвал погружение «операцией камикадзе».
Основатель OceanGate Стоктон Раш был страстным поклонником исследований морского дна. Он был уверен, что его компания сможет достичь значительных глубин, отметил Пушков. Платные экспедиции на глубину в 4000 метров были для него способом совершенствования оборудования и продолжения исследований. Однако на этот раз усилия не увенчались успехом, и он не смог вернуться на поверхность.