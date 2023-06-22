Сенатор Пушков поделился мыслями относительно трагической гибели экипажа батискафа «Титан»

Основатель OceanGate Стоктон Раш был страстным поклонником исследований морского дна. Он был уверен, что его компания сможет достичь значительных глубин, отметил Пушков. Платные экспедиции на глубину в 4000 метров были для него способом совершенствования оборудования и продолжения исследований. Однако на этот раз усилия не увенчались успехом, и он не смог вернуться на поверхность.