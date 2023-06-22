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Сенатор Пушков поделился мыслями относительно трагической гибели экипажа батискафа «Титан»

Общество
Сенатор Пушков поделился мыслями относительно трагической гибели экипажа батискафа «Титан»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал трагическую гибель экипажа батискафа «Титан». Он обратил внимание на взаимосвязь между обществом гиперпотребления и экстремально-утрированными формами развлечений.

Пушков подчеркнул, что степень риска в таких мероприятиях зашкаливает, а цена, которую приходится платить, является огромной. При этом сомнительное удовольствие никак себя не оправдывает.

Член Совфеда привел в пример Артура Лойбла, который спускался на «Титане» вместе с двумя погибшими, в 2021 году, заплатив за это значительную сумму. Турист описал свои ощущения как ужасные и назвал погружение «операцией камикадзе».

Основатель OceanGate Стоктон Раш был страстным поклонником исследований морского дна. Он был уверен, что его компания сможет достичь значительных глубин, отметил Пушков. Платные экспедиции на глубину в 4000 метров были для него способом совершенствования оборудования и продолжения исследований. Однако на этот раз усилия не увенчались успехом, и он не смог вернуться на поверхность.

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