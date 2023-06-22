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Представительство ДНР сообщило о пятом за день обстреле Горловки из РСЗО

Происшествия
Представительство ДНР сообщило о пятом за день обстреле Горловки из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Обстрел стал пятым для города за этот день, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На этот раз под огонь украинских РСЗО попал Никитовский район Горловки, уточнили в представительстве. О жертвах и разрушениях в результате обстрела не сообщается.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее заявил о гибели женщины из-за обстрела. Супруг погибшей получил ранения. Жительница Никитовского района Горловки погибла вследствие прямого попадания снаряда в дом, написал в своем Telegram-канале Приходько.

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