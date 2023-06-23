Сосновский рассказал о появившихся новых подробностях диверсий на «Северных потоках»

Диверсии на трех из четырех ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», совершенные примерно в одновременно, были осуществлены разными способами.
Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» рассказал живущий в Германии журналист и политолог Александр Сосновский.
«Как мы знаем, на четырех ветках "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были произведены взрывы. Причем на одной ветке «Северного потока - 2» взрыв по непонятным причинам не состоялся. Две ветки "Северного потока – 1" были очень серьезно повреждены – мы видели эти кадры», – сообщил Сосновский.
При этом он добавил, что о той ветке «Северного потока – 2», которая тоже была повреждена в результате теракта, информации было меньше всего. Но неожиданно группа подводных исследователей с немецкого телеканала, при участии шведов и датчан, нашла на месте взрыва на дне Балтийского моря кусок трубы от поврежденного «Северного потока – 2». И эта находка оказалась очень неожиданной.
«Там, действительно, картина немного отличается от "Северного потока-1". Там трубы не разорваны на большом расстоянии, а как будто перепилены. Один конец этой трубы торчит вверх на 4-5 метров от того места, где произошел взрыв. И вот они говорят – было два взрыва», – рассказал политолог.
Картина, по его словам, складывается такая, что один взрыв, был произведен с использованием большого количества – не менее 500 килограммов – взрывчатки. А второй взрыв был другим, так как в его результате обломки бетона не были разбросаны по морскому дну.
«Судя по всему, там был использован октоген. Чтобы произвести такой взрыв, потребовалось бы от 30 до 50 килограммов такого вещества. Они [исследователи, обнаружившие данный обломок] полагают, что на этой трубе был произведен такой взрыв. По их мнению, такое было возможно с этой яхты "Андромеда", на которой тоже были найдены следы взрывчатого вещества», – поделился Александр Сосновский с радиослушателями.
Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», связывающие РФ и Германию по дну Балтийского моря, были взорваны в конце сентября 2022 года.
Расследование террористического акта ведут Швеция и Дания, так как взрывы произошли в исключительной экономической зоне этих двух государства, а также Германия. При этом Россию к следственным действиям не допускают.
Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал доказательства того, что за подрывом газопроводов стоят Соединенные Штаты, которые единственные извлекли из произошедшего выгоду.
При этом пресс-служба Швеции сообщила, что большую часть информации по теракту, полученной в ходе следственных действий силами скандинавского государства, планируется обнародовать в рамках обвинительного заключения. Однако, шведский прокурор может принять решение не раскрывать некоторые конфиденциальные подробности по данному делу.