Сосновский рассказал о появившихся новых подробностях диверсий на «Северных потоках»

При этом он добавил, что о той ветке «Северного потока – 2», которая тоже была повреждена в результате теракта, информации было меньше всего. Но неожиданно группа подводных исследователей с немецкого телеканала, при участии шведов и датчан, нашла на месте взрыва на дне Балтийского моря кусок трубы от поврежденного «Северного потока – 2». И эта находка оказалась очень неожиданной.