Байден назвал конструктивным диалог с премьером Индии Моди

Во время трансляции встречи на YouTube-канале GOP War Room, президент США перепутал гимн своей страны с гимном Индии. В момент проигрывания индийской торжественной песни, Байден автоматически приставил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он осознал свою ошибку и медленно опустил ее.