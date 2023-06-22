Байден назвал конструктивным диалог с премьером Индии Моди

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил удовлетворение результатами состоявшихся в Белом доме переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Байден подчеркнул, что в ходе этой встречи индийские компании озвучили свои намерения инвестировать более 2 миллиардов долларов в американскую экономику. Однако, как всегда, не обошлось без эксцессов.
Во время трансляции встречи на YouTube-канале GOP War Room, президент США перепутал гимн своей страны с гимном Индии. В момент проигрывания индийской торжественной песни, Байден автоматически приставил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он осознал свою ошибку и медленно опустил ее.