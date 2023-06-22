«Идиотская модаль». Кедми высмеял ход мышления американских элит

Американские политики придерживаются достаточно странного способа принятия решений – они твердо стоят на позициях доминирования Соединенных Штатов в мире и даже не рассматривают никакие другие варианты.
Об этом в эфире YouTube-канала «Вальдман-Line» рассказал израильский военный эксперт и политолог, частый гость политических ток-шоу на российских телеканалах Яков Кедми.
Свою оценку типично американскому мышлению эксперт дал, комментируя недавнее выступление министра финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеленн. Та, в частности, отвечая журналистам на вопрос о том, что Вашингтон намерен предпринять в связи с утратой долларом статуса мировой валюты, ответила, что у Белого дома нет плана на такой случай.
«Американцы не готовятся к развитию событий, которое им неудобно. Они на это закрывают глаза и не говорят об этом, поскольку такого не может быть. А если кто-то поднимает вопрос, сразу же нарекают пропагандой. После этого выступают американские генералы со словами: "Ой, а как же гиперзвук российский, сколько ракет у них. Циркон – это же катастрофа"», – саркастично заявил Кедми.
Именно в этом, по его словам, и заключается суть такого необычного стиля мышления руководителей США. Они всегда отталкиваются от того, что находятся на доминирующих позициях в мире, хотя это не всегда соответствует действительности.
«Это ход мышления США – готовиться к тому, что мы будем делать, когда победим. Все заявления об Украине исключительно в доминирующем ключе. Никто никогда не пытался серьезно обсудить, что будет, когда победит Россия. Какие тогда будут планы? Совершенно идиотская модель», – оценил израильский политолог.
Такое упорство американцев уже привело к тому, что Россия своими ответными мерами смогла довести Запад «до истерического состояния», добавил Кедми.
Но Соединенные Штаты с союзниками и сейчас продолжают предпринимать попытки давить на Россию. А когда Москва решит ответить в полную силу, для них будет уже поздно, предсказал эксперт.