Эксперт Юнцзу: Китай сумел заметно снизить зависимость от доллара

Китай смог заметно сократить свою зависимость от нацвалюты США. На это указал в беседе с РИА Новости приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу.
Тем не менее, по его словам, до окончательного избавления от доллара еще далеко. Доля американской валюты в международной системе все еще довольна высока, объяснил он.
Сегодня доллар и евро пребывают на стадии оттока после подъема процентных ставок, что повлекло ограничение ликвидности этих валют во многих государствах. Это побудило многие страны приступить к расчетам в местной валюте, напомнил Юнцзу.
В том числе следует брать во внимание, что доля юаня в глобальных торговых операциях находится на низких отметках. Потому есть вероятность, что в краткосрочной перспективе текущая ситуация останется прежней, заключил собеседник агентства.