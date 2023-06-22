Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Белоруссии Кизима

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла страны в Белоруссии Игоря Кизима. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в четверг, 22 июня.
Дипломат трудился в Минске с 2017 года. Причина увольнения на данный момент неизвестна.
«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — сказано в тексте распоряжения.
Напомним, 19 июня МИД Украины отозвал своего посла из Минска для консультаций. Этому предшествовала встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина, что в Киеве сочли «недружественным актом».