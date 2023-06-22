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Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Белоруссии Кизима

Политика
Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Белоруссии Кизима

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла страны в Белоруссии Игоря Кизима. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в четверг, 22 июня.

Дипломат трудился в Минске с 2017 года. Причина увольнения на данный момент неизвестна.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — сказано в тексте распоряжения.

Напомним, 19 июня МИД Украины отозвал своего посла из Минска для консультаций. Этому предшествовала встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина, что в Киеве сочли «недружественным актом».

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