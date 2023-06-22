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Посол РФ отметил защищенность партнерства России и Венесуэлы в энергетике от Запада

Экономика
Посол РФ отметил защищенность партнерства России и Венесуэлы в энергетике от Запада

Стратегическое партнерство Венесуэлы и России в сфере энергетики надежно защищено от недружественных действий Запада. На это указал посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил продолжающееся сотрудничество между двумя странами в этой области. Несмотря Вопреки западным санкциям все пять совместных российско-венесуэльских предприятий по нефтедобыче успешно ведут свою деятельность.

Российские и венесуэльские организации продолжат увеличивать добычу топлива и взаимодействовать между собой на всех направлениях, добавил дипомат.

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