Стратегическое партнерство Венесуэлы и России в сфере энергетики надежно защищено от недружественных действий Запада. На это указал посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил продолжающееся сотрудничество между двумя странами в этой области. Несмотря Вопреки западным санкциям все пять совместных российско-венесуэльских предприятий по нефтедобыче успешно ведут свою деятельность.
Российские и венесуэльские организации продолжат увеличивать добычу топлива и взаимодействовать между собой на всех направлениях, добавил дипомат.