Эколог Кумохин предупредил жителей Херсонской области об опасности колодезной воды

Жителям Херсонской области может грозить заражение бактериями при употреблении воды из колодца. Об этом заявил член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы», эколог Александр Кумохин.
Эксперт утверждает, что прорыв Каховской гидроэлектростанции может привести к самым негативным последствиям. Особую опасность представляет вода из колодцев небольшой глубины. Она может быть заражена бактериями и вредными веществами, передает телеканал «360».
Большие лужи, остающиеся на территории региона после наводнения, также могут быть опасными. Это обусловлено тем, что в них активно развиваются комариные популяции. Кумохин напомнил, что комары относятся к числу переносчиков инфекций.