«Триесте и Алвин». Крупнейшие подводные аварии на батискафах в истории

К сожалению, долгая история его использования тесно связана с чередой крупных катастроф, которые к тому же серьезно отразились на развитии науки и техники. Одним из таких инцидентов стало затопление батискафа «Триесте» в 1961 году. Уточним, что за год до этого он смог погрузиться в Марианскую впадину на глубину 10916 метров, установив мировой рекорд.