«Триесте и Алвин». Крупнейшие подводные аварии на батискафах в истории

Человечество давно питало тягу к изучению окружающего его мира. Люди отправлялись в экспедиции в дальние страны, строили самолеты и даже начали строить ракеты, чтобы покорить космос. Мировой океан не стал исключением. Чтобы узнать все его тайны человечество разработало специальный аппарат — батискаф.
К сожалению, долгая история его использования тесно связана с чередой крупных катастроф, которые к тому же серьезно отразились на развитии науки и техники. Одним из таких инцидентов стало затопление батискафа «Триесте» в 1961 году. Уточним, что за год до этого он смог погрузиться в Марианскую впадину на глубину 10916 метров, установив мировой рекорд.
Однако во время очередного погружения на глубину 2000 метров стеклянное иллюминаторное окно не выдержало давления и разрушилось. Вода проникла в электронный отсек и команда потеряла управление над аппаратом. К счастью, экипажу удалось вернуться на поверхность без жертв.
А в 1968 году американский глубоководный аппарат «Алвин», который неоднократно участвовал в научных исследования и военных операциях, на глубине 1500 метров в Атлантическом океане попал под действие непредвиденных и сильных течений.
Они повалили батискаф на дно. Из-за столкновения произошло затопление отсека с аппаратурой и экипаж потерял управление батискафом. Однако благодаря аварийной системе судно получилось вывести на поверхность.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что произошло с исчезнувшим на дне океана батискафом «Титан».