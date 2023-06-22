Байден с третьего раза вспомнил должность прибывшего в Белый дом премьера Индии Моди

Американский президент снова попал в неловкую ситуацию на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеру США не сразу удалось вспомнить должность гостя.
Индийский политик прибыл с визитом в Вашингтон. Во время приветствия глава Белого дома лишь с третьего раза правильно обратился к Моди, спутав его с президентом.
«Итак, господин президент. Господин президент. Премьер-министр. Я только что понизил вас в должности. Господин премьер-министр, спасибо за то, что приехали, и добро пожаловать снова в Белый дом», — сказал Байден.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов оконфузился на публике, перепутав американский национальный гимн с индийским. Во время звучания второго он положил руку на сердце и лишь спустя некоторое время осознал свою ошибку.