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Байден с третьего раза вспомнил должность прибывшего в Белый дом премьера Индии Моди

Политика
Байден с третьего раза вспомнил должность прибывшего в Белый дом премьера Индии Моди

Американский президент снова попал в неловкую ситуацию на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеру США не сразу удалось вспомнить должность гостя.

Индийский политик прибыл с визитом в Вашингтон. Во время приветствия глава Белого дома лишь с третьего раза правильно обратился к Моди, спутав его с президентом.

«Итак, господин президент. Господин президент. Премьер-министр. Я только что понизил вас в должности. Господин премьер-министр, спасибо за то, что приехали, и добро пожаловать снова в Белый дом», — сказал Байден.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов оконфузился на публике, перепутав американский национальный гимн с индийским. Во время звучания второго он положил руку на сердце и лишь спустя некоторое время осознал свою ошибку.

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