Власти Молдавии перестали видеть смысл в закупках топлива у «Газпрома»

Правительство Молдавии заявляет о якобы невыполнении «Газпромом» договорных обязательств по поставкам голубого топлива в страну, потому что объемы были уменьшены. При этом власти до сих пор не обнародовали результаты аудита исторической задолженности «Молдовагаза».