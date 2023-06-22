Власти Молдавии перестали видеть смысл в закупках топлива у «Газпрома»

Молдавские власти перестали видеть смысл в закупках российского топлива у «Газпрома». Такое заявление сделал глава министерства энергетики страны Виктор Парликов в эфире телеканала TV8.
Даже в случае низкой стоимости газа, поставляемого российским холдингом, Молдавии может не хватить объемов, отметил Парликов.
Правительство Молдавии заявляет о якобы невыполнении «Газпромом» договорных обязательств по поставкам голубого топлива в страну, потому что объемы были уменьшены. При этом власти до сих пор не обнародовали результаты аудита исторической задолженности «Молдовагаза».