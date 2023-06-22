Cumhuriyet: Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность

Лидеру оппозиционной партии Турции Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюремного заключения и запрет на политическую деятельность. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
Согласно материалу, против политика было подано 28 исков. В большинстве из них истцом является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены», — сказано в издании.
По многим искам оппозиционер может получить до четырех лет заключения. В общей сложности набирается 110-летний срок. Команда Кылычдароглу отметила, что в случае возбуждения уголовных дел намерена «бросить вызов».