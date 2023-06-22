Süddeutsche Zeitung: тысячи жителей Германии ежегодно умирают из-за некачественной медпомощи

Журналисты утверждают, что во многих медицинских учреждениях ФРГ качество лечение не соответствует установленным стандартам. В качестве примера приводится статистика смертей среди пациентов, поступающих в больницы с инсультом. Так, в учреждениях, оборудованных специальными «инсультными» палатами, умирают около 23,9% пациентов. В других больницах данный показатель выше — 30,4%.