Süddeutsche Zeitung: тысячи жителей Германии ежегодно умирают из-за некачественной медпомощи

Некачественное оказание медицинской помощи становится причиной смерти тысяч жителей Германии ежегодно. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на отчет, составленной правительственной комиссией.
Журналисты утверждают, что во многих медицинских учреждениях ФРГ качество лечение не соответствует установленным стандартам. В качестве примера приводится статистика смертей среди пациентов, поступающих в больницы с инсультом. Так, в учреждениях, оборудованных специальными «инсультными» палатами, умирают около 23,9% пациентов. В других больницах данный показатель выше — 30,4%.
«Каждый год еще почти 5 тысяч человек могли бы пережить инсульт, если бы все лечились в сертифицированных для этого больницах», — приводит слова журналистов РИА Новости.
Уровень смертности от онкологических заболеваний также отличается. Предполагается, что при оснащении больниц необходимым оборудованием количество смертей может сократиться на 20 тысяч человек.