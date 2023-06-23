«Маховик перемен». Французская наследница Ванги предсказала поражение Запада против России

По ее мнению, нынешнее противостояние затянется надолго, но в конечном счете Россия выйдет из него победителем. Западным странам придется смириться с условиями Москвы, чтобы избежать еще большей эскалации. Не исключено, что Соединенные Штаты также могут пойти на серьезные уступки.