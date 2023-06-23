Запад не сможет одолеть Россию и примет ее условия. Такое предсказание сделала французская «наследница Ванги» Каеде Убер.
По ее мнению, нынешнее противостояние затянется надолго, но в конечном счете Россия выйдет из него победителем. Западным странам придется смириться с условиями Москвы, чтобы избежать еще большей эскалации. Не исключено, что Соединенные Штаты также могут пойти на серьезные уступки.
Вместе этим Убер допустила, что запустившийся «маховик перемен» уже не получится остановить. К сожалению, это отразится на бедных странах, которые теперь также рискуют оказаться втянутыми в мировой вооруженный конфликт.
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