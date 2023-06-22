Украинский лидер Владимир Зеленский начал вести себя иначе на публике из-за провала контрнаступления ВСУ. Необычный нюанс в поступках политика подметили читатели «Гуаньча».
Ранее российский президент Владимир Путин сказал, что активные наступательные действия со стороны украинских войск прекратились. Причина такого развития событий заключается в том, что ВСУ потеряли огромное количество бойцов в ходе противостояния Москве.
Однако читатели зарубежного издания увидели, что из-за военных провалов армии риторика главы киевского режима тоже существенно трансформировалась.
«Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед», — заявил пользователь.
«У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности», — отметил второй.
Ранее сообщалось, что предпосылок для переговоров Москвы и Киева в настоящий момент нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.