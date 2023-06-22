19FortyFive: Шансы на успех контрнаступления ВСУ исчезающе малы

Американское интернет-издание 19FortyFive опубликовало статью военного аналитика, экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса, в котором эксперт зафиксировал провал текущего контрнаступления ВСУ на юго-востоке Украины. Он также порекомендовал режиму Зеленского потихоньку «переходить к обороне и переговорам о мире».
«Судя по недавним заголовкам в западных СМИ, общественность США вполне способна поверить, что контрнаступление Украины проходит успешно. Но в холодной военной реальности все наоборот, — пишет Дэвис. — Уже можно с уверенностью сказать, что войскам президента Владимира Зеленского не удастся вытеснить российские силы с территории Украины».
Далее издание приводит несколько заголовков из прессы США, вроде «Украина освобождает восемь сел в ходе контрнаступления» или «Украина готовит самый большой удар».
Но растущее число наглядных доказательств с поля боя показывает — несмотря на безудержный оптимизм, начало наступления закончилось катастрофой, констатировал Дэвис.
«Будущее также не предвещает ВСУ ничего хорошего. Опыт предыдущих войн подсказывает — достижение ключевых успехов в первые 48 часов крупного наступления является ключевым для его успеха», — напомнил военный эксперт.
Но ВСУ в ходе наступления пока удалось продвинуться лишь на семь километров в одном из районов, и практически никуда — в других местах. Более того, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ потеряли позиции на участке фронта Лиман-Купянск, напомнил Дэвис.
«Большинство западных аналитиков считает, что "просто еще рано", и со временем украинский "наступ" увенчается успехом. Эти настроения наверняка ошибочны», — считает 19FortyFive.
Аналитик отметил, что причины неудач Украины являются частью той системы координат, в которой она находится:
«Во-первых, у РФ было девять месяцев, чтобы подготовить оборонительные "пояса", и сделать их пригодными для выживания. Во-вторых, как показал этот конфликт, наступать гораздо сложнее, чем защищаться. В-третьих, Россия обладает рядом критических военных преимуществ перед Украиной, преодолеть которые невозможно».
Эксперт добавил, что ВС России обладают почти абсолютным превосходством в воздухе над Украиной, и у них огромное превосходство в системах ПВО. Кроме того, у российской армии полное преимущество в плотности артиллерийского огня и в средствах радиоэлектронной борьбы.
«Это ярко проявляется в способности россиян развертывать ударные и разведывательные беспилотники. Попытки Украины сделать то же самое, как правило, не имеют успеха. У армии России — почти безграничные запасы противотанковых мин, бронетранспортеров и танков. Они могут наносить множественные ракетные удары по складам топлива и боеприпасов ВСУ во многих районах Украины», — пояснил военный эксперт.
При прохождении глубоких минных полей у ВСУ, похоже, сильно не хватает оборудования для разминирования, отметил он. Наконец, у России есть огромный военно-промышленный потенциал, позволяющий «бесконечно» производить оружие.
«Эти преимущества — фундаментальны в определении того, кто выигрывает сражения. И ничто не способно изменить их в обозримом будущем. ВСУ за две недели так и не смогли даже подойти к главной линии обороны РФ. А ведь самые сложные оборонительные сооружения еще впереди — танковые рвы, "зубы дракона", огромные минные поля и мобильные боевые формирования в глубине», — указал американский военный.
По мнению 19FortyFive, у России не закончится ресурс живой силы до того, как наступательный потенциал Украины будет израсходован. Поэтому, если Киев откажется признавать провал своего наступления, то ВСУ потеряют большую часть своей наступательной ударной мощи, и станут уязвимыми для контратак россиян.
«При наилучшем раскладе, ВСУ потребуется до года, чтобы восстановить силы, аналогичные тем, которых они создали за последние девять месяцев. При этом у России явно есть крупные ударные силы, с помощью которых она может нанести серьезный контрудар. Если у Москвы будет достаточно войск, а Киев растратит свой потенциал в нынешней операции, то Украина уже этим летом столкнется с российским наступлением, которому у нее не хватит сил противостоять», — прогнозирует издание.
По мнению эксперта, сейчас самый разумный вариант действий для Киева — остановить свое наступление, перейти к позиционным боям вдоль линии фронта, и начать строить собственную линию оборонительных укреплений.
«На это у Украины все еще достаточно сил. Параллельно Киеву стоит начать искать мирного урегулирования путем переговоров — как с внутренней аудиторией на Украине, так и с правительством РФ. Пока что Украина не хочет даже думать об этом. Но опасность для нее очевидна», — отметило 19FortyFive.
Самый разумный курс для Украины — прямо сейчас перейти к обороне, и начать переговоры о прекращении военных действий. Это «мучительно трудно» для политического руководства Киева, но только оно будет пожинать плоды или страдать от последствий своих решений, заключил эксперт Дэниэл Дэвис.