19FortyFive: Шансы на успех контрнаступления ВСУ исчезающе малы

Но ВСУ в ходе наступления пока удалось продвинуться лишь на семь километров в одном из районов, и практически никуда — в других местах. Более того, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ потеряли позиции на участке фронта Лиман-Купянск, напомнил Дэвис.